Минэкономразвития пересмотрит прогноз цен на нефть из-за соглашения ОПЕК

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по ценам на нефть после заключения сделки ОПЕК, сказал журналистам на конференции Агентства стратегических инициатив по инвестиционному климату глава ведомства Максим Орешкин. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Орешкина, цены на нефть в прогнозе министерства на 2018 год будут выше $50 за баррель.

ОПЕК и страны, не входящие в организацию, на саммите 30 ноября в Вене согласились продлить заморозку добычи нефти до 2019 года. Россия также присоединилась к соглашению. США в сделке не участвовали.

Согласно договоренностям, заключенным в конце 2016 года 13 странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, добыча нефти сокращается на 1,8 млн барр./сутки для каждой страны в течение первых шести месяцев 2017 года. Страны ОПЕК сократили добычу на 1,2 млн барр./сутки, Россия — на 300 тыс. барр./сутки. В мае 2017 года соглашение было продлено до апреля 2018 года.