Президент Филиппин попросил парламент на год продлить военное положение

Президент Филиппин Родриго Дутерте поручил парламенту продлить военное положение на острове Минданао до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо президента в сенат и палату представителей.

Глава конгресса Родольфо Фаринас заявил, что голосование по данному вопросу пройдет 13 декабря.

Дутерте считает, что продление военного положения позволит предотвратить распространение на Филиппинах экстремизма. Президент отметил, что боевики планировали создать «глобальный исламский халифат» не только на Филиппинах, но и во всей Юго-Восточной Азии.

По данным Reuters, за время вооруженного конфликта, который начался на острове в мае этого года, были убиты более 1,1 тыс. человек (в основном боевиков), а 350 тыс. человек были вынуждены покинуть Марави.

Боевики экстремистской группировки «Мауте», которая связана с запрещенной в России террористической организацией ИГ, атаковали силы безопасности Филиппин в городе Марави на Минданао 23 мая. В тот же день президент страны ввел 60-дневное военное положение на острове. Ему также пришлось прервать свой визит в Москву. Город покинула большая часть его жителей, десятки были убиты.

В июне Филиппины попросили США помочь ликвидировать боевиков. 17 октября Дутерте заявил об освобождении Марави от боевиков.