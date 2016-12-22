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Около 400 рейсов отменены из-за снегопада в аэропорту Торонто
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Около 400 рейсов отменены из-за снегопада в аэропорту Торонто
Общество, 09:10
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Около 400 рейсов отменены из-за снегопада в аэропорту Торонто

Около 400 авиарейсов отменены в Торонто из-за сильного снегопада, сообщает CBC со ссылкой на управление аэропортами.

По данным телеканала, в международном аэропорту имени Лестера Б. Пирсона отменено более 200 вылетающих рейсов и еще 194 прибывающих.

«Зима пришла. Погода может повлиять на некоторые рейсы сегодня утром, не забудьте проверить статус своего рейса у вашей авиакомпании … прежде чем отправиться в аэропорт», — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

Также CBC сообщает о задержках рейсов в столичном аэропорту Оттавы. Их количество не уточняется. Снегопад  стал причиной многочисленных ДТП.

4 декабря из-за снегопада в Москве задержали и отменили более 400 рейсов Таковы последствия обрушившегося на столичный регион циклона «Балканец».

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы «апрельскую погоду» на этой недели. По его словам, температура воздуха будет выше нормы на 4–6 градусов. Пушистого снега не будет, вместо него ожидается «тусклая погода, неинтересная», сказал он.

Теги: снег , Торонто , Аэропорт , Погода
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