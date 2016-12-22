Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

В Москве вечером 12 декабря местами возможен ледяной дождь. Он может начаться после 20:00 мск, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Олег Прокофьев. Синоптик добавил, что в ночь на 13 декабря местами может быть гололедица.

«В Москве во вторник температура воздуха будет 0–2 градуса, в Московской области — от минус 1 до 2 градусов со знаком плюс. Облачно, вечером небольшие осадки. Ветер усилится к вечеру до 5–10м/c. Давление понизится до 743 мм ртутного столба», — рассказал он.

На столичный регион с запада надвигается теплый атмосферный фронт атлантического циклона, который несет небольшие осадки и теплые воздушные массы, говорится в сообщении пресс-службы «Фобоса».

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам «апрельскую погоду» в начале этой недели. По его словам, температура воздуха будет выше нормы на 4–6 градусов. Пушистого снега не будет, вместо него ожидается «тусклая погода, неинтересная», заключил он.