В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,0

На юго-востоке Ирана, в провинции Керман зафиксирована серия подземных толчков, магнитуда самого сильного составляет 6,0. Это следует из данных Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 58 км от города Керман с населением порядка 600 тыс. человек. Глубина эпицентра первого подземного толчка, мощностью 6,0 составляла 10 км. Следующий, более слабый толчок мощностью 5,0 был зафиксирован через 10 минут на глубине 2 км.

Сведения о причиненном ущербе отсутствует. Как отмечает Reuters, землетрясения магнитудой свыше 6,0 классифицируются как сильные и могут повлечь за собой разрушения.

В середине ноября мощное землетрясение затронуло западные регионы Ирана и часть Ирака. Подземные толчки магнитудой 7,3 привели к человечкским жертвам. Всего в результате землетрясения погибли более 530 человек.