Власти Москвы предупредили водителей о ледяном дожде

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о возможности ледяного дождя и гололеда в Москве в ночь на 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Обильные осадки при температуре выше нуля могут привести к образованию гололеда на дорогах», — рассказали агентству.

В ЦОДД рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях ночью, а тем, кому необходимо воспользоваться личным транспортом — избегать резких торможений и соблюдать дистанцию. Также в ЦОДД посоветовали парковать автомобили вдали от конструкций, на которых может образоваться наледь.

МЧС в ночь на 11 декабря предупреждало автомобилистов о тумане, из-за которого видимость уменьшилась до 200–500 м. В случае значительного ухудшения видимости водителям рекомендовали съезжать на обочину и обозначать себя аварийными сигналами.