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МЧС предупредило водителей о тумане в Москве и Подмосковье
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МЧС предупредило водителей о тумане в Москве и Подмосковье
Общество, 19:31
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МЧС предупредило водителей о тумане в Москве и Подмосковье

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в столице и Подмосковье.

«В Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200–500 м», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Туман сохранится в течение ночи с воскресенья на понедельник, 11 декабря.

МЧС рекомендовало водителям снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от других автомобилей. «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — говорится в сообщении.

В ведомстве также посоветовали в случае значительного ухудшения видимости съехать с дороги на обочину и включить аварийные габаритные огни. Пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части, в противном случае водители могут их не увидеть, добавили в МЧС.

Теги: Москва , МЧС , туман
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