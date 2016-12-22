МЧС предупредило водителей о тумане в Москве и Подмосковье

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в столице и Подмосковье.
«В Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200–500 м», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Туман сохранится в течение ночи с воскресенья на понедельник, 11 декабря.
МЧС рекомендовало водителям снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от других автомобилей. «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — говорится в сообщении.
В ведомстве также посоветовали в случае значительного ухудшения видимости съехать с дороги на обочину и включить аварийные габаритные огни. Пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части, в противном случае водители могут их не увидеть, добавили в МЧС.