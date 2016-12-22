В Москве вновь открыли закрытую из-за скандала с Мизулиной фотовыставку

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер во второй раз открылась выставка работ американского фотографа Джока Стерджеса, сообщает «Интерфакс». В 2016 году выставка «Без смущения» была закрыта после обращения сенатора Елены Мизулиной и детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Генпрокуратуру.

Для выставки отобраны фотографии Стерджеса девочек и девушек из нудистских общин. Сбором материала Стерджес занимался с 1970-х годов и неоднократно сталкивался с обвинениями в изготовлении порнографии. В 2016 году Мизулина и Кузнецова потребовали от прокуратуры проверить выставку на наличие детской порнографии. Несмотря на то, что правоохранительные органы не нашли признаков преступления, организаторы закрыли выставку по соглашению с Общественной палатой.

О том, что выставка прошла проверку правоохранительных органов, говорится в публикации на сайте центра. «Следствие по обвинению в демонстрации детской порнографии длилось почти год и завершилось совсем недавно. Ни 13 исков от граждан, так и не побывавших на выставке, ни позиция депутата Мизулиной и детского омбудсмена Кузнецовой, так и не видевших фотографии, не смогли убедить Следственный комитет в незаконности выставки. Судебные эксперты признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке», — сообщили в центре.

Главный куратор Центра фотографии Наталья Григорьева-Литвинская сообщила, что сам Стерджес не посетит выставку из-за прошлогоднего инцидента. «Фотограф не приедет, потому что его оскорбили год назад. Ни о каком приглашении не могло идти речи», — рассказала Григорьева-Литвинская.

Для обеспечения безопасности выставки было принято решение усилить охрану. Охранники будут досматривать посетителей и контролировать ситуацию в самом выставочном зале.

Открытие выставки 7 декабря прошло в узком формате, для широкой публики выставка будет открыта с пятницы, 8 декабря. Она будет работать в Москве до 8 января.

Сенатор Мизулина называла выставку «демонстрацией детской порнографии». «Я убеждена, что работы с изображением обнаженных маленьких девочек, представленные на выставке, не могут трактоваться как произведение искусства. Это самая настоящая пропаганда педофилии. Выставка должна быть срочно закрыта!» — заявляла сенатор. В ответ на обвинения в Центре братьев Люмьер указали на то, что дети на фотографиях одеты или обнажены в рамках «самых строгих ханжеских понятий», и предложили авторам критики самим посетить выставку.