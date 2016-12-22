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В аппарате Титова ответили на заявление СК о сидящих в СИЗО бизнесменах
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В аппарате Титова ответили на заявление СК о сидящих в СИЗО бизнесменах
Общество, 20:33
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В аппарате Титова ответили на заявление СК о сидящих в СИЗО бизнесменах

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова прокомментировали заявление Следственного комитета о завершении проверки коллективной жалобы арестованных бизнесменов, переданной через уполномоченного по правам предпринимателей.

Как заявили РБК в аппарате, Титов не ​делал публичных заявлений относительно упомянутых следователями предпринимателей.

СК 12 декабря заявил, что после рассмотрения жалобы предпринимателей, содержащихся в московском следственном изоляторе №5, не было обнаружено нарушения их прав. Утверждалось, что среди предпринимателей, обратившихся к бизнес-омбудсмену, были бывший председатель правления АйМаниБанка Игорь Волчихин и совладелец «РусАльянс Строй» Алексей Эккерт.

СК ответил на слова Титова о необоснованном содержании бизнесменов в СИЗО
Общество

Следователи назвали обращение через омбудсмена попыткой «сформировать предвзятое общественное мнение о работе следствия», а также повлиять на процессуальные решения.

В аппарате Титова уточнили, что среди обратившихся к омбудсмену нет человека по фамилии Волчихин. «Что же касается дела [Алексея] Эккерта и [Дмитрия] Бушманова, оно находится в работе у уполномоченного по защите прав предпринимателей. Наши эксперты провели проверку их обращения и сочли неправомерным их содержание под стражей», — говорится в сообщении. Отмечается, что Титов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность выбора меры пресечения для Эккерта и Бушманова, и в ​настоящее время их дело рассматривает суд.

7 декабря Титов ​вместе с инспекцией Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетил СИЗО №5. Поводом для визита стало коллективное обращение к бизнес-омбудсмену с жалобой на нарушения процедур следствия и незаконное уголовное преследование. «Часть из дел уже рассматривается нами, часть мы возьмем в работу», — уточнил тогда Титов.

Теги: СКР , Борис Титов , бизнес-омбудсмен
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