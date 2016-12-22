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Правительство Башкирии поддержит «Роснефть» в иске против АФК «Система»
Бизнес, 12:25
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Правительство Башкирии поддержит «Роснефть» в иске против АФК «Система»

Правительство Башкортостана поддержит исковые требования «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев, передает ТАСС. Башкирии сейчас принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция «Башнефти».

По словам чиновника, в ближайшее время будет подано соответствующее заявление.

Накануне нефтяные компании выступили с требованием взыскать в их пользу с АФК «Система» 131,6 млрд руб. «Роснефть» в своем заявлении указала, что эта сумма соответствует сумме дивидендов, выведенных «Системой» из «Башнефти» с 2009 по 2014 год — в этот период АФК «Система» контролировала «Башнефть».

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Ранее «Роснефть» и АФК «Система» уже столкнулись в суде. «Роснефть» обратилась в суд, так как сочла, что в 2014 году АФК «Система» провела реорганизацию «Башнефти», злоупотребив своими полномочиями и причинив компании ущерб. Сумма исковых требований «Роснефти» составила 170,6 млрд руб.

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В августе Арбитражный суд Башкирии принял решение по этому делу и удовлетворил иск «Роснефти», обязав взыскать с АФК «Система» 136 млрд руб. Однако после этого обе компании оспорили решение суда: «Роснефть» требовала увеличить сумму до заявленных ранее 170 млрд руб., а «Система» попросила решение Арбитражного суда признать незаконным.

«Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 2005 по 2014 год, после чего была возвращена в государственную собственность. С 2009 по 2014 год АФК «Система» была мажоритарным акционером башкирской компании. В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», а впоследствии стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти».

Теги: «Башнефть» , АФК «Система» , «Роснефть»
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