Росстандарт решил разобраться с сертификацией магических услуг

Росстандарт намерен предложить изменения в законодательстве, которые позволили бы следить за деятельностью систем добровольной сертификации (СДС), выдающих документы магам, экстрасенсам и гадалкам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе пояснили, что сертификацию магических услуг проводят около двух десятков систем. Причину такой ситуации в ведомстве видят в том, что регистрация СДС производится в уведомительном порядке. Возможности проверять, как они работают и на каком основании выдают сертификаты, у Росстандарта нет. Ведомство намерено изменить порядок регистрации на разрешительный. При этом оно сможет оценивать, правомерно ли СДС получает официальный статус. «Это одна из наших задач на 2018 год, и надеемся, что в течение следующего года мы эту задачу решим», — сказали в ведомстве.

Ранее 12 декабря газета «Известия» сообщила, что Росстандарт провел мониторинг зарегистрированных систем добровольной сертификации (СДС). Выяснилось, что многие из них сертифицируют услуги, не регулируемые нормативами, в частности, деятельность колдунов и гадалок. В интересах потребителей чиновники предложили упорядочить систему.

«Требованиям каких нормативно-технических документов (ГОСТов, ТУ и других) должны соответствовать услуги колдунов, непонятно. Однако сейчас такие системы имеют статус зарегистрированных в государственном реестре, что они активно используют, предлагая услуги населению», — пояснили в Росстандарте.

В мае МЧС инициировало разработку законопроекта, определяющего сферу деятельности профессиональных психологов и права их клиентов. По словам директора центра экстренной психологической помощи МЧС Юлии Шойгу, необходимость в таком документе возникла в том числе из-за того, что стандарты психологической помощи нигде не прописаны. Из-за этого под ее видом на рынке часто предлагаются экстрасенсорные, магические и парапсихологические услуги, не имеющие отношения к науке.