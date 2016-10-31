Четверть россиян заявили о случаях «личного столкновения» с колдовством

Более четверти россиян сталкивались с проявлениями магии и колдовства. Об этом говорится в результатах социологического опроса ВЦИОМ.

Как следует из результатов опроса, четверть россиян (27%) заявляют, что сталкивались с его проявлениями лично, но большинство респондентов (71%) заявили, что лично с колдовством не встречались. Согласно опросу 36% россиян верят в способность отдельных людей колдовать и наводить порчу, 41% опрошенных в это не верят. Почти 20% респондентов отметили, что чувствуют к колдунам неприязнь и страх, а 15% считают их аферистами. Почти половина россиян (43%) ответили, что ищут защиту от колдовства в церкви, 14% носят крестик или ладанку.

«Россияне относятся к колдовству негативно, но скорее склонны оправдывать тех, кто обращается к колдунам и знахарям», — подчеркивает аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Опрос ВЦИОМ проведен 22–23 октября 2016 года. Метод — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.