Взрыв на газовом хабе в Австрии произошел из-за технической неисправности

Причиной взрыва на газовом хабе в Австрии стала техническая неисправность. Об этом сообщила в Twitter полиция федеральной земли Нижняя Австрия. В сообщении также говорится, что полиция приступила к расследованию инцидента.

Взрыв на газораспределительной станции в районе города Баумгартена произошел 12 декабря. Kronen Zeitung со ссылкой на данные Красного Креста сообщает об одном погибшем и 18 пострадавших.

Посольство России в Австрии сообщило, что российских специалистов среди пострадавших не было.

В пресс-службе компании OMV, которой принадлежит газопровод, РБК сообщили, что не могут дать комментариев по телефону. РБК направил в компанию письменный запрос.