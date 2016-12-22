В РАНХиГС ответили на ролик с извиняющимся перед мусульманами студентом

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) ведется внутреннее разбирательство после публикации видео, на котором студента угрозами заставляют извиниться за слова о мусульманах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра общественных связей РАНХиГС, поступившем в РБК.

По результатам разбирательства будут приняты меры ко всем участникам инцидента, согласно внутренним нормативным актам и российскому законодательству. Правовую оценку инциденту дадут правоохранительные органы.

«Будем жестко пресекать любую вражду на национальной или религиозной почве, попытки дискредитировать и дестабилизировать сложившуюся толерантную атмосферу в студенческой среде», — добавили в пресс-службе.

Видеозапись была опубликована в соцсети «ВКонтакте» 9 декабря. На ней группа неизвестных заставляет молодого человека извиниться. Для этого они наносят ему несколько ударов.

После этого пострадавшему Алексею Князеву в травмпункте зафиксировали травмы.

Как рассказал Князев в эфире радиостанции «Говорит Москва», причиной произошедшего стали оставленные им комментарии в паблике студентов РАНХиГС. В частности, он отреагировал на пост, в котором обсуждались отношения между женщинами-мусульманками и представителями других конфессий. Молодой человек выступил против физического наказания за нарушение обычаев. После этого ему стали поступать угрозы.

После публикации видеозаписи СКР начал проверку.