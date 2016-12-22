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СКР проверит ролик с извиняющимся перед мусульманами студентом
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СКР проверит ролик с извиняющимся перед мусульманами студентом
Общество, 12:49
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СКР проверит ролик с извиняющимся перед мусульманами студентом

Следственный комитет проведет проверку в связи с появившимся в Интернете роликом, на котором студента с помощью угроз заставляют извиниться за комментарии о мусульманах, оставленные им в соцсети. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Видеозапись была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» накануне. На ней группа неизвестных под угрозой физической расправы заставляет молодого человека принести извинения. Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», пострадавшим оказался студент РАНХиГС. По его словам, ему начали поступать угрозы после того, как он оставил несколько комментариев в паблике студентов в социальной сети. Они были посвящены отношениям девушек-мусульман с представителями других конфессий. Молодой человек выступил против физического наказания за нарушение обычаев.

«За оскорбления сочли многие темы. В частности, что убивать людей за взгляды как-то не пристало, а те, кто так поступает, достойны наказания», — рассказал он. Вскоре после этого в университете к нему подошел молодой человек и потребовал продолжить разговор за пределами вуза. После выхода за КПП к нему присоединились еще несколько человек. Они угрозами заставили студента произнести на камеру извинения за свои слова. На видео, опубликованном на канале радиостанции «Говорит Москва» в YouTube, видно, что молодому человеку наносят несколько ударов. «Я извиняюсь за то, что я обидел мусульман, за то, что я обидел христиан», — заставляет его говорить один из нападавших.

По словам студента, после инцидента он обратился в деканат, где ему пообещали оказать поддержку. Проверку обстоятельств инцидента также проведет Следственный комитет. «Следователи с правовой точки зрения оценят действия всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Теги: видео , Следственный комитет
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