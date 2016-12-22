Глава Подмосковья предложил прекращать сбросы в реки в досудебном порядке

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил главе Минприроды ​Сергею Донскому ввести механизм приостановки сброса отходов в реки без решения суда. Об этом он заявил на форуме «Экотех-2017», сообщает корреспондент РБК.

По его словам, в настоящее время бороться с загрязнением рек очень сложно, поскольку требовать остановить сброс отходов можно только после решения суда.

Он отметил, что на очистку подмосковных рек из регионального и федерального бюджетов выделяется до 0,5 млрд руб.

Воробьев также предложил изменить систему контроля за несанкционированными свалками, упростив систему штрафов с физлиц за несанкционированный выброс мусора.

Летом в ответ на жалобу жителя подмосковной Балашихи во время прямой линии президент Владимир Путин потребовал от Воробьева закрыть мусорный полигон в подмосковном Кучино. После этого полигон в Балашихе, который принимал 650 тыс. т отходов в год, был закрыт. В декабре Воробьев пообещал рекультивировать свалку в течение года.