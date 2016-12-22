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В Кремле рассказали об отношении к записям Трампа в Twitter
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В Кремле рассказали об отношении к записям Трампа в Twitter
Политика, 13:04
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В Кремле рассказали об отношении к записям Трампа в Twitter

Москва воспринимает все сообщения из Twitter президента США Дональда Трампа как официальные заявления, об их содержании докладывается Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.​

«Я не считаю себя вправе комментировать действия президента США, но, в любом случае, всё, что публикуется в официальном Twitter Дональда Трампа, воспринимается в Москве как официальные заявления президента США, и это докладывается Путину наряду с заявлениями лидеров других стран мира», — добавил пресс-секретарь.

Песков отметил, что президент России сам не ведет Twitter, не хотел бы и не считает возможным, чтобы за него вел микроблог кто-то другой.

Газета The New York Times со ссылкой на близкое окружение Трампа сообщала 10 декабря, что политик начинает писать сообщения в свой Twitter, еще находясь в постели. Также он каждый день проводит от четырех до восьми часов перед телевизором. По данным газеты, глава аппарата Белого дома Джон Келли пытается сократить количество времени, которое Трамп тратит на эти занятия.

Теги: Владимир Путин , Twitter , Дмитрий Песков , Дональд Трамп
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