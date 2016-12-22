В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы

Состояние певицы Леры Массквы оценивается как средней тяжести, рассказали РБК в справочной НИИ им. Склифосовского. «Она лежит в палате №240 в третьем корпусе ожогового центра. Температура 36,6 и вечером, и утром», — пояснил собеседник РБК.

По словам сотрудника справочной службы, муж певицы Павел Евлахов находится в тяжелом состоянии. «Он лежит в реанимации в третьем корпусе ожогового центра НИИ им. Склифосовского. Температура вечером 11 декабря была [у него] 37,5, утром — 36,6. Состояние пока тяжелое», — пояснили в справочной.

Певица Лера Массква со своим мужем Павлом Евлаховым была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского накануне после пожара в их квартире. Там она проживает с мужем и сыном. Ребенок отравился угарным газом, а взрослые получили ожоги. По данным телеканала РЕН ТВ, женщина получила ожоги рук и отравилась угарным газом.

Лера Массква (Валерия Гуреева) стала известна благодаря исполнению песни «SMS-ная любовь» в 2005 году, которая попала в чарты MTV Россия; канал вручил ей премию «Открытие года». Ее песня «7 этаж» вошла в саундтрек к телесериалу «Универ».