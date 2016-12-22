СМИ сообщили о госпитализации певицы Леры Массквы

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что в квартире, где певица Лера Массква живет вместе с мужем и сыном, произошел пожар. Ребенок отравился угарным газом, взрослые получили ожоги. По данным телеканала, певица госпитализирована с ожогами рук и отравлением угарным газом.

Видео: Известия.Ru

Пресс-атташе певицы Леры Массквы Татьяна Гулина сообщила РБК, что пока не может дать официальных комментариев по поводу госпитализации исполнительницы после пожара в квартире.

Позднее телеканал также опубликовал видеозапись с места пожара. Кадры сняты снаружи дома, расположенного на проспекте Маршала Жукова. На съемках видно почерневшее, предположительно, из-за пожара окно.

Лера Массква (Валерия Гуреева) стала известна в 2005 году, после того как композиция «SMS-ная любовь» попала в чарты MTV Россия. В том же году канал вручил ей премию «Открытие года». Ее песня «7 этаж» вошла в саундтрек сериала «Универ».