«Роскосмос» перенес третий запуск с космодрома Восточный на 2018 год

Третий запуск с космодрома Восточный, который ранее был запланирован на 22 декабря, перенесен на начало 2018 года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов, передает «Интерфакс».
«22 декабря пуска не будет. До выполнения всех мероприятий работы на Восточном по этим орбитам приостановлены. Мы выходим на запуск, предположительно, на конец января», — пояснил Иванов. Предприятия отрасли должны подготовить до 25 декабря план мероприятий по запуску космического аппарата «Канопус» с космодрома, добавил он.
По словам Иванова, на подготовку необходимо около 15 дней.
Ранее источник агентства на космодроме сообщил, что очередной запуск с Восточного будет произведен не ранее февраля.
О том, что третий запуск с Восточного запланирован на 22 декабря, сообщал в середине августа вице-премьер Дмитрий Рогозин. Говоря о планах на следующий год, он добавил, что главной задачей является продолжение пусковой кампании.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками с Восточного состоялся 28 ноября в 14:41 по местному времени (8:41 мск). Ракета должна была доставить на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» и еще несколько космических аппаратов. Но через три часа после запуска с «Метеор-М» перестали поступать сигналы. После неудачной попытки специалистов поймать эти сигналы «Роскосмос» объявил о нештатной ситуации и признал, что спутник не удалось вывести на целевую орбиту.
Комиссия, созданная после неудачного запуска, считает наиболее вероятным местом падения разгонного блока «Фрегат» и спутников северную часть Атлантического океана. По данным предварительного расследования комиссии, наземные средства Восточного сработали штатно,а совместный расчет подготовки пуска также не вызвал замечаний.