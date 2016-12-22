Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,21 58,62 EUR Нал. 69,79 69,09 USD Бирж. 58,86 -0,15 EUR Бирж. 69,39 -0,13 USD ЦБ. 59,23 -0,05 EUR ЦБ. 69,80 +0,16 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 16589,99 +190,67 ММВБ 2145,91 -0,13% РТС 1148,45 +0,36% Brent 65,44 +1,07% DJIA 24386,03 +0,23% Nasdaq 6875,08 +0,51% FTSE 7461,26 +0,10%
«Роскосмос» перенес третий запуск с космодрома Восточный на 2018 год
Лента новостей
Генпрокурор Украины заявил о давлении на него из-за дела Саакашвили 11:57, Политика Окно в мировые финансы: глобальный агрегатор бирж 11:51, РБК и Thomson Reuters В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы 11:44, Общество В США суд разрешил трансгендерам служить в вооруженных силах 11:39, Общество CNN узнал о признании ФБР права Сешнса не говорить о встречах с Кисляком 11:31, Политика Суд в Москве взял под стражу обвиняемого в работе на ЦРУ россиянина 11:25, Общество Бортников предупредил об угрозе возвращения боевиков из Сирии 11:23, Политика Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 11:20, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве 11:16, Общество FA открыла дело после драки игроков и тренеров «МЮ» и «Манчестер Сити» 11:14, Спорт «Роскосмос» перенес третий запуск с космодрома Восточный на 2018 год 11:12, Технологии и медиа «Система» и РКИФ продали 6,3% акций «Детского мира» 11:01, Бизнес 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 11:00, РБК и Hankook Bloomberg узнал о возможном переезде ЦБ в «Москва-сити» 10:55, Общество Сбербанк рассказал о подготовке банкоматов к купюрам на 200 и 2 тыс. руб. 10:42, Финансы ФСБ объявила о предотвращении терактов на Новый год 10:40, Общество Совладельцы Evraz инвестируют в производство фруктовых батончиков 10:31, Бизнес 5 вещей, с которыми стоит попрощаться перед новым годом 10:13, Спецпроект РБК PINK Стартапы стали избирательнее на фоне стабилизации венчурного рынка 10:04, Технологии и медиа Тверская область на 1 млрд руб. сократит расходы на обслуживание долга 10:02, Пресс-релизы Основатель Genotek: «Генная терапия не разделит людей на касты» 10:00, РБК и Henderson ЦБ ввел временную администрацию в крымском банке ВВБ 10:00, Финансы «Ведомости» узнали о предложении Путину отказаться от налоговой реформы 09:43, Экономика Следствие завело новое дело на совладельца «ВИМ-Авиа» 09:41, Бизнес СК посчитал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» пирамидой 09:34, Бизнес Суд зарегистрировал иск АФК «Система» на 330 млрд руб. к «Роснефти» 09:17, Бизнес Микрофинансы: как получить доход выше обычных процентов по вкладам 09:10, РБК и Русмикрофинанс СКР приостановил дело о хищениях на реставрации Изборской крепости 09:09, Общество
«Роскосмос» перенес третий запуск с космодрома Восточный на 2018 год
Технологии и медиа, 11:12
0
«Роскосмос» перенес третий запуск с космодрома Восточный на 2018 год

Третий запуск с космодрома Восточный, который ранее был запланирован на 22 декабря, перенесен на начало 2018 года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов, передает «Интерфакс».

«22 декабря пуска не будет. До выполнения всех мероприятий работы на Восточном по этим орбитам приостановлены. Мы выходим на запуск, предположительно, на конец января», — пояснил Иванов. Предприятия отрасли должны подготовить до 25 декабря план мероприятий по запуску космического аппарата «Канопус» с космодрома, добавил он.

По словам Иванова, на подготовку необходимо около 15 дней.

​Ранее источник агентства на космодроме сообщил, что очередной запуск с Восточного будет произведен не ранее февраля.

О том, что третий запуск с Восточного запланирован на 22 декабря, сообщал в середине августа вице-премьер Дмитрий Рогозин. Говоря о планах на следующий год, он добавил, что главной задачей является продолжение пусковой кампании.

Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Общество

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками с Восточного состоялся 28 ноября в 14:41 по местному времени (8:41 мск). Ракета должна была доставить на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» и еще несколько космических аппаратов. Но через три часа после запуска с «Метеор-М» перестали поступать сигналы. После неудачной попытки специалистов поймать эти сигналы «Роскосмос» объявил о нештатной ситуации и признал, что спутник не удалось вывести на целевую орбиту.

Комиссия, созданная после неудачного запуска, считает наиболее вероятным местом падения разгонного блока «Фрегат» и спутников северную часть Атлантического океана. По данным предварительного расследования комиссии, наземные средства Восточного сработали штатно,а совместный расчет подготовки пуска также не вызвал замечаний.

Теги: космодром Восточный , «Роскосмос» , «Союз-2.1б» , «Канопус»
Главное
ФСБ объявила о предотвращении терактов на Новый год Общество
Материалы по теме
Рогозин назвал сроки третьего запуска с космодрома Восточный Технологии и медиа
В Якутии нашли фрагменты запущенной с космодрома Восточный ракеты Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал причину неудачного запуска с космодрома Восточный Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку