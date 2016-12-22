Абрамович вложил $6 млн в разработку лекарства от рака

Norma Investments Романа Абрамовича и Pharmstandard International, дочерняя компания «Фармстандарта», инвестировали $6 млн в биотехнологическую компанию OncoTartis Inc., ведущую разработки лекарства от острых лейкозов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

OncoTartis, зарегистрированная в США, является дочерней компанией резидента Сколково «Онкотартис», генеральным директором которой является Андрей Леонов. Компания ведет разработку препарата ОТ-82, клинические испытания которого должны начаться в 2018 году в США. Исполнительный директор OncoTartis Inc. Алекс Полинский сообщил, что испытания препарата на животных уже показали его эффективность.

В компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, подтвердили информацию о сделке. В компании заявили, что OncoTartis «гармонично встраивается в наш биотехнологический портфель».

В начале октября стало известно, что Aбрамович стал инвестором британского оператора мобильной связи Truphone. Всего в ходе раунда финансирования британская компания привлекла £225 млн ($338 млн).