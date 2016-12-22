Следствие завело новое дело на совладельца «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против совладельца авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева, бывшего финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса; штраф до 1 млн руб., до 10 лет лишения свободы), говорится на сайте СК. Следствие полагает, что фигуранты дела с 2015 по 2017 год покупали авиационное топливо по завышенной стоимости у компаний, подконтрольных Мурсекаеву.

Также в СК заявили, что руководство авиакомпании указывало ложные сведения о прибыли в бухгалтерской отчетности и скрывало убытки. По версии следствия, руководство «ВИМ-Авиа» смогло таким образом взять кредиты в банках и избежать ограничения деятельности со стороны Росавиации. «Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн руб. в виде заработной платы и дивидендов», — заявили в СК, указав, что убытки «ВИМ-Авиа» к сентябрю 2017 года составили более 2,5 млрд руб.

Размер ущерба контрагентам «ВИМ-Авиа» следствие оценило в более 782 млн руб.

17 октября Следственный комитет возбудил против руководства компании дело о ее преднамеренном банкротстве, которое, заявили в СК, заключало в 2016–2017 годах «явно невыгодные» сделки и выводило активы за границу.

Рашид Мурсекаев и его жена Светлана находятся за границей.