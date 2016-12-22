Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,26 58,67 EUR Нал. 69,81 69,13 USD Бирж. 58,86 -0,15 EUR Бирж. 69,35 -0,17 USD ЦБ. 59,23 -0,05 EUR ЦБ. 69,80 +0,16 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 16440,00 +40,68 ММВБ 2152,60 +0,19% РТС 1152,23 +0,69% Brent 65,21 +0,71% DJIA 24386,03 +0,23% Nasdaq 6875,08 +0,51% FTSE 7453,48 +0,80%
Следствие завело новое дело на совладельца «ВИМ-Авиа»
Лента новостей
Стартапы стали избирательнее на фоне стабилизации венчурного рынка 10:04, Технологии и медиа Тверская область на 1 млрд руб. сократит расходы на обслуживание долга 10:02, Пресс-релизы ЦБ ввел временную администрацию в крымском банке ВВБ 10:00, Финансы «Ведомости» узнали о предложении Путину отказаться от налоговой реформы 09:43, Экономика Следствие завело новое дело на совладельца «ВИМ-Авиа» 09:41, Бизнес СК посчитал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» пирамидой 09:34, Бизнес Суд зарегистрировал иск АФК «Система» на 330 млрд руб. к «Роснефти» 09:17, Бизнес СКР приостановил дело о хищениях на реставрации Изборской крепости 09:09, Общество Карго-культовая фигура: приведет ли «дело Саакашвили» к новому Майдану 09:08, Мнение «Роскосмос» назвал причину неудачного запуска с космодрома Восточный 09:03, Политика Один из районов Каракаса ввел собственную валюту 08:59, Экономика У острова Ольхон на Байкале произошло землетрясение 08:48, Общество Правительство выделило 20 млрд руб. на поощрение успешных регионов 08:39, Общество Отец главы Минпромторга стал совладельцем виноградников в Геленджике 08:32, Бизнес Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 08:29, РБК и Porsche New Yorker узнал о готовности Трампа мириться с Асадом до 2021 года 08:14, Политика СК проверит заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада в Якутии 08:05, Общество Второй новейший эсминец ВМС США сломался во время испытаний 07:57, Политика Стали известны подробности нового тренинга претендентов в губернаторы 07:11, Политика Роспотребнадзор сообщил о ГМО в лапше быстрого приготовления из США 06:47, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 06:25, Lenovo и РБК Bosco di Ciliegi Куснировича стала главным поставщиком одежды для МОК 06:24, Бизнес В школе в Кемеровской области закрыли несколько классов из-за радиации 06:19, Общество Цена барреля нефти Brent превысила $65 впервые с июня 2015 года 05:47, Экономика Нью-йоркский судья удивился иску банкира Юрова к акционерам «Открытия» 05:05, Финансы Титов заявил о надежде на оплату предвыборной кампании малым бизнесом 05:01, Политика СК начал проверку после падения моряка за борт в Охотском море 04:21, Общество В чем кроется секрет успеха современных женщин 04:00, Subaru XV и Autonews
Следствие завело новое дело на совладельца «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 09:41
0
Следствие завело новое дело на совладельца «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против совладельца авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева, бывшего финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса; штраф до 1 млн руб., до 10 лет лишения свободы), говорится на сайте СК. Следствие полагает, что фигуранты дела с 2015 по 2017 год покупали авиационное топливо по завышенной стоимости у компаний, подконтрольных Мурсекаеву.

Также в СК заявили, что руководство авиакомпании указывало ложные сведения о прибыли в бухгалтерской отчетности и скрывало убытки. По версии следствия, руководство «ВИМ-Авиа» смогло таким образом взять кредиты в банках и избежать ограничения деятельности со стороны Росавиации. «Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн руб. в виде заработной платы и дивидендов», — заявили в СК, указав, что убытки «ВИМ-Авиа» к сентябрю 2017 года составили более 2,5 млрд руб.

Размер ущерба контрагентам «ВИМ-Авиа» следствие оценило в более 782 млн руб.

Что случилось с «ВИМ-Авиа»: главное
Бизнес

17 октября Следственный комитет возбудил против руководства компании дело о ее преднамеренном банкротстве, которое, заявили в СК, заключало в 2016–2017 годах «явно невыгодные» сделки и выводило активы за границу.

Рашид Мурсекаев и его жена Светлана находятся за границей.

О прекращении полетов «ВИМ-Авиа» объявила 26 сентября. Этому предшествовали массовые задержки рейсов из-за долгов перед обслуживающими компаниями. После этого были задержаны Кочнев и Пантелеева.
Теги: уголовное дело , Следственный комитет , «ВИМ-Авиа»
Главное
«Роскосмос» назвал причину неудачного запуска с космодрома Восточный Политика
Материалы по теме
СК посчитал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» пирамидой Бизнес
Абсолют Банк подал иск к «ВИМ-Авиа» на сумму более 500 млн руб. Бизнес
Куратор авиации в Минтрансе отправлен в отставку после краха «ВИМ-Авиа» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку