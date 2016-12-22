Сбербанк рассказал о подготовке банкоматов к купюрам на 200 и 2 тыс. руб.

Сбербанк ведет подготовку инфраструктуры в связи с введением в оборот новых купюр номиналом 200 и 2 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе банка. Работы по адаптации банкоматов, терминалов, счетно-сортировальных машин к новым купюрам «находятся в завершающей стадии», добавили в кредитной организации.​

В Сбербанке также отметили, что не ожидают сбоев в связи с вводом в обращение новых банкнот. «Все задействованные в этих изменениях технологии и процессы находятся под пристальным контролем», — сообщили в банке.

В обращение купюры номиналом 200 и 2 тыс. руб. поступили 12 октября. Первыми регионами, получившими новые купюры, стали Крым и Приморье, чьи достопримечательности изображены на банкнотах, а также Москва. Одновременно 12 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о начале настройки банковской инфраструктуры под новые типы банкнот.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что ни одной успешной попытки подделки новых банкнот за прошедшие месяцы с их запуска в оборот замечено не было.

На новой купюре номиналом в 2 тыс. руб. изображен мост на остров Русский во Владивостоке. На банкноту номиналом в 200 руб. попали изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На Украине банкноты с видами Крыма запретили принимать всем банкам и финансовым учреждениям.