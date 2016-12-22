У острова Ольхон на Байкале произошло землетрясение

В районе острова Ольхон на озере Байкал произошло землетрясение магнитудой 3, 8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в районе северной оконечности острова. Подземные толчки ощутили жители населенных пунктов Харанцы, Хужир на Ольхоне, поселки Онгурены и Тырган на западном побережье озера.

В предыдущий раз землетрясение регистрировалось на Байкале 6 декабря. Тогда его магнитуда составила 3,7. Эпицентр землетрясения также располагался в Ольхонском районе.

В начале августа Владимир Путин распорядился достроить дорогу на острове Ольхон в поселок Хужир. Это произошло после жалобы местных жителей на трудности с транспортным сообщением. О начале работ по проектированию дороги стало известно 2 декабря. Стоимость трассы должна составить 2,2 млрд руб.