Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,35 58,86 EUR Нал. 69,95 69,32 USD Бирж. 59,01 -0,13 EUR Бирж. 69,52 -0,14 USD ЦБ. 59,23 -0,05 EUR ЦБ. 69,80 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16288,23 -111,09 ММВБ 2148,60 +2,07% РТС 1144,35 +2,22% Brent 65,60 +1,31% DJIA 24386,03 +0,23% Nasdaq 6875,08 +0,51% FTSE 7453,48 +0,80%
Правительство выделило 20 млрд руб. на поощрение успешных регионов
Лента новостей
Правительство выделило 20 млрд руб. на поощрение успешных регионов 08:39, Общество Отец главы Минпромторга стал совладельцем виноградников в Геленджике 08:32, Бизнес Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 08:29, РБК и Porsche New Yorker узнал о готовности Трампа мириться с Асадом до 2021 года 08:14, Политика СК проверит заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада в Якутии 08:05, Общество Второй новейший эсминец ВМС США сломался во время испытаний 07:57, Политика Стали известны подробности нового тренинга претендентов в губернаторы 07:11, Политика Роспотребнадзор сообщил о ГМО в лапше быстрого приготовления из США 06:47, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 06:25, Lenovo и РБК Bosco di Ciliegi Куснировича стала главным поставщиком для МОК 06:24, Бизнес В школе в Кемеровской области закрыли несколько классов из-за радиации 06:19, Общество Цена барреля нефти Brent превысила $65 впервые с июня 2015 года 05:47, Экономика Нью-йоркский судья удивился иску банкира Юрова к акционерам «Открытия» 05:05, Финансы Титов заявил о надежде на оплату предвыборной кампании малым бизнесом 05:01, Политика СК начал проверку после падения моряка за борт в Охотском море 04:21, Общество В чем кроется секрет успеха современных женщин 04:00, Subaru XV и Autonews Израильские военные обстреляли сектор Газа в ответ на ракетный удар 03:48, Политика В России появятся новые дорожные знаки 03:43, Общество Прокуратура Украины обжалует отказ суда арестовать Саакашвили 03:14, Общество В США назвали причину присутствия на Ближнем Востоке после победы над ИГ 02:42, Политика Трамп подписал указ о старте новой американской лунной программы 02:35, Технологии и медиа С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 02:15, РБК и Ситибанк Посольство призвало россиян к бдительности после взрыва в Нью-Йорке 02:10, Общество Apple приобрела сервис распознавания музыки Shazam 01:48, Бизнес Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету 01:31, Политика Роскомнадзор начал блокировку сайта «Открытой России» 00:40, Технологии и медиа В Киеве предложили новую модель образования после критики в Совете Европы 00:28, Политика Эксперты назвали виды спорта с худшей допинг-репутацией 00:00, Общество
Правительство выделило 20 млрд руб. на поощрение успешных регионов
Общество, 08:39
0
Правительство выделило 20 млрд руб. на поощрение успешных регионов

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 20 млрд руб. 40 регионам страны с лучшими показателями социально-экономического развития. Документ опубликован на сайте кабмина. 

«Утвердить прилагаемое распределение на 2017 год межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по итогам 2016 года, в форме дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала», — говорится в распоряжении. 

В правительстве назвали лидирующий по росту промпроизводства регион
Экономика

В пояснительной записке отмечается, что размер трансферта будет зависеть от численности населения региона и его индекса бюджетных расходов. Первые три места по темпам развития в России заняли Якутия, Татарстан и Московской области. Расходы на поощрение успешных регионов уже заложены в бюджете на 2017 год.

В конце ноября правительство выделило 11,6 млрд руб. на обеспечение социальной сферы в 23 регионах России. Средства должны поступить регионам, столкнувшимся с финансовыми проблемами при исполнении решений об индексации зарплат бюджетникам. В частности, за помощью к федеральному центру обратились Карелия, Дагестан и Хакасия.

Теги: Правительство , регионы
Главное
Стали известны подробности нового тренинга претендентов в губернаторы Политика
Материалы по теме
Правительство разрешило регионам погашать долги предприятий по зарплатам Экономика
Матвиенко предложила перераспределить налоги в пользу регионов Экономика
Аналитики назвали регионы с самыми низкими и высокими зарплатами Деньги
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку