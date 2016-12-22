Правительство выделило 20 млрд руб. на поощрение успешных регионов

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 20 млрд руб. 40 регионам страны с лучшими показателями социально-экономического развития. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемое распределение на 2017 год межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по итогам 2016 года, в форме дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала», — говорится в распоряжении.

В пояснительной записке отмечается, что размер трансферта будет зависеть от численности населения региона и его индекса бюджетных расходов. Первые три места по темпам развития в России заняли Якутия, Татарстан и Московской области. Расходы на поощрение успешных регионов уже заложены в бюджете на 2017 год.

В конце ноября правительство выделило 11,6 млрд руб. на обеспечение социальной сферы в 23 регионах России. Средства должны поступить регионам, столкнувшимся с финансовыми проблемами при исполнении решений об индексации зарплат бюджетникам. В частности, за помощью к федеральному центру обратились Карелия, Дагестан и Хакасия.