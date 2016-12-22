СК начал проверку после падения моряка за борт в Охотском море

Следственный комитет начал проверку после того, как боцман упал с судна в Охотское море и утонул. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 10 декабря. Судно СРТМ «ИОЛАНТА» было на промысловом рейде, когда боцман упал за борт.



В СК отметили, что ведомство ведет проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В воскресенье, 10 декабря, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю Дальневосточного следственного управления на транспорте СК «незамедлительно доложить ход и результаты проверки» по похожему инциденту, когда российский моряк упал в Охотское море.



Речь шла об Александе Ерине, который пропал без вести в ночь с 14 на 15 декабря 2016 года в центральной части Охотского моря. Он служил на рыболовной шхуне «Талан» и расставлял ловушки для крабов. Во время работы Ерин зацепился за одну из них и упал за борт. Тело его так и не нашли, а его жене сказали, что ее муж погиб. В СК отмечали, что супруга моряка уверена, что командир судна и члены экипажа допустили ряд нарушений, как во во время сигнала «Человек за бортом», так во время сброса в воду ловушек​.