Бастрыкин взял под контроль проверку после гибели моряка в Охотском море

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю Дальневосточного следственного управления на транспорте СК «незамедлительно доложить ход и результаты проверки» по факту гибели российского моряка в Охотском море. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.
В сообщении отмечается, что проведение проверки также поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Александр Ерин пропал без вести в ночь с 14 на 15 декабря 2016 года в центральной части Охотского моря. Он находился на рыболовной шхуне «Талан» и расставлял крабовые ловушки. Во время установки моряк зацепился за одну из ловушек и упал за борт. Поиски мужчины оказались безрезультатными. Позднее супруге Александра Ерина Анастасии сообщили, что ее муж погиб.
Спустя месяц после инцидента Анастасия Ерина в интервью агентству пожаловалась, что не может узнать о ходе расследования по факту пропажи ее мужа.