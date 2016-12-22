Матеуш Моравецкий принес присягу премьер-министра Польши

Бывший вице-премьер Польши, 49-летний Матеуш Моравецкий принес присягу премьер-министра республики. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

Моравецкий также займет пост министра развития и финансов в новом правительстве.

Также в должность вступили три новых заместителя Моравецкого (включая бывшего премьер-министра страны Беату Шидло) и 18 министров.

В четверг, 7 декабря, глава правительства Польши Беата Шидло подала в отставку. Президент страны Анджей Дуда 8 декабря вручил ей акт о принятии отставки. Шидло занимала пост премьер-министра Польши с ноября 2015 года.

В тот же день Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство, так как предыдущий состав кабинета министров также ушел в отставку. Как сообщало PAP со ссылкой на представителя правящей партии «Право и справедливость» (PiS), Шидло «должна выполнить очень важную роль в польском правительстве». По словам анонимных источников агентства, с января 2018 года политик станет заместителем премьер-министра.

Вместе с тем, польский сейм 7 декабря отклонил запрос польской либерально-консервативной партии «Гражданская платформа» (PO) на голосование за вотум недоверия правительству Шидло. Партия PO находилась у власти в Польше до выборов 2015 года.

В ходе дебатов в сейме работу правительства также раскритиковали Польская крестьянская партия (PSL), партии «Новочесна» и «Союз европейских демократов». По их словам, кабинет министров и глава МВД Польши Мариуш Блащак «ничего не сделали для того, чтобы предотвратить пропаганду фашизма» в ходе марша националистов в Варшаве в День независимости Польской Республики 11 ноября. Шидло сочла эти обвинения «ложью и клеветой, направленной против польского правительства».