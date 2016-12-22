Дуда назначил нового главу польского правительства

Президент Польши Анджей Дуда выдвинул кандидатуру вице-премьера Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра и поручил ему сформировать новое правительство, передает польский телеканал TVN 24, предыдущий состав кабинета министров ушел в отставку. Кандидатуру премьера должен одобрить парламент.
Накануне, 7 декабря, глава польского правительства Беата Шидло ушла в отставку. В пятницу Дуда вручил Шидло акт о принятии отставки. Шидло возглавляла правительство с ноября 2015 года.
Также в четверг сейм отклонил просьбу либерально-консервативной партии «Гражданская платформа» (PO), которая находилась у власти в республике до выборов 2015 года, провести голосование по вотуму недоверия правительству Шидло. Кабмин в партии раскритиковали за то, что он «ничего не сделал для того, чтобы предотвратить пропаганду фашизма» во время марша националистов в Варшаве в День независимости Польши 11 ноября.
Тогда на улицы столицы с националистскими лозунгами вышли около 60 тыс. человек. Полиция Варшавы сообщила в Twitter, что в отделения были доставлены 45 человек.