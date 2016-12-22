«Мосэкомониторинг» назвал концентрацию вызвавшего вонь меркаптана

В «Мосэкомониторинге» рассказали РБК, что во взятых в столице пробах воздуха обнаружен метилмеркаптан в количестве 0,3 ПДК (предельно допустимой концентрации).

Вещество даже при такой концентрации отличается резким неприятным запахом. Источник устанавливается, добавили в «Мосэкомониторинге».

Ранее 11 декабря Роспотребнадзор назвал​ меркаптаны и их производные источником вони, наблюдавшейся в Москве в течение нескольких дней. В ведомстве добавили, что источниками выброса меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.

Отбор проб воздуха проводился с 8 по 10 декабря в девяти административных округах Москвы. «Превышений предельно допустимых концентраций как типичных загрязнителей, характерных для мегаполиса, так и меркаптанов в атмосферном воздухе не зафиксировано», — отметили в Роспотребнадзоре.

Руководитель энергетической программы «Гринпис» Владимир Чупров в беседе с РБК допустил, что источником выбросов мог оказаться Московский НПЗ или газовые сети. По информации «Гринпис», специалисты МЧС также нашли в воздухе сероводород.

Жалобы на неприятный запах стали поступать от москвичей 8 декабря. На вонь жаловались в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном округах столицы.

Меркаптан — сернистое соединение, которое добавляют к горючему газу, используемому в домах и в котельных, для обнаружения его утечки по запаху. Также придает неприятный запах многим органическим продуктам.