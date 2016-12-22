В Пекине начались российско-китайские учения по противоракетной обороне

В Пекине стартовали российско-китайские компьютерные командно-штабные учения по противоракетной обороне (ПРО) «Воздушно-космическая безопасность-2017». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

Учения проходят на базе Научно-исследовательского института ПВО и ПРО академии ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

О проведении учений стало известно еще 17 ноября. Они продлятся с 11 по 16 декабря.

В Минобороны сообщили, что на учениях будут отработаны взаимодействия российских и китайских группировок ПВО. Они будут совместно отражать ракетные угрозы со стороны «третьих стран». «К участию в учениях привлечены военнослужащие оперативного и тактического звеньев управления вооруженных сил двух стран», — отметили в ведомстве.

Также в Минобороны подчеркнули, что во время учений будут отработаны «различные варианты взаимодействия органов управления с использованием российских и китайских сил и средств ПВО-ПРО». По сценарию учений, военные должны «максимально задействовать как теоретические знания, так и практические навыки владения техникой, стоящей на вооружении ВКС России и ПВО НОАК».