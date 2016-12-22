В Минпромторге рассказали об удвоении утилизационного сбора на автомобили

Средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора при покупке автомобиля с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15–17,5%. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Для потребителей индексация не приведет к увеличению стоимости производимых в России автомобилей в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018–2020 годах на поддержку автомобильной промышленности — более 125 млрд руб. ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований», — рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом в Минпромторге прогнозируют рост отечественного авторынка с учетом принимаемых мер поддержки.

«Минпромторгом разработан и внесен в правительство проект постановления, предусматривающий индексацию размера утилизационного сбора. Индексация рознится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта», — добавили в пресс-службе.

Ранее 11 декабря газета «Коммерсантъ» сообщала, что Минпромторг направил в правительство предложение об увеличении утилизационного сбора на автомобили на 87–125% в зависимости от объема двигателя. В связи с этим планировалось также поднять сбор для легковых автомобилей на 15%.

По словам источника газеты в одном из автоконцернов, руководство компании «в шоке и недоумении». Он отметил, что затраты на утилизацию «точно не выросли на 100%», а предложение Минпромторга нанесет вред тренду на восстановление рынка.

Другой собеседник «Коммерсанта» подчеркивал, что удвоение утилизационного сбора нанесет удар по импорту автомобилей. Однако, по его словам, представленные цифры завышены. Источник отметил, что в Минпромторге не учитывают, что импорт и так уже состоит из моделей, которые не конкурируют с локальной сборкой, а это значит, что импортозамещения не будет».

​ Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов в беседе с РБК также заявил, что повышение утилизационного сбора «отразится на импорте». «Локализованным производителям утильсбор компенсируется косвенно, через различного рода субсидии. Я не думаю, что подорожание коснется их; иностранные автопроизводители будут вынуждены поднять цены, но здесь будет зависеть всё от конкретного автопроизводителя», — подчеркнул аналитик.