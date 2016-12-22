В полиции Нью-Йорка назвали имя подозреваемого во взрыве

Комиссар полиции Нью-Йорка заявил, что подозреваемого во взрыве на городском автовокзале зовут Акайед Улла (Akayed Ullah), ему 27 лет, передает Reuters.

Начальник отдела борьбы с терроризмом полиции Нью-Йорка рассказал, что к телу подозреваемого было прикреплено самодельное взрывное устройство.

На вопрос журналистов о том, связан ли каким-либо образом подозреваемый с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», комиссар полиции заявил, что тот «не делал каких-либо заявлений». От дальнейших комментариев в полиции отказались.

The New York Times со ссылкой на телерадиокомпанию WABC передавал, что подозреваемому от 20 до 30 лет и что он является выходцем из Бангладеш. По этим данным, он находился в США семь лет и проживал в Бруклине.

Ранее в понедельник полиция Нью-Йорка сообщила, что взрыв произошел на автовокзале, расположенном на пересечении Восьмой авеню и 42-й улицы города. С трех линий метро эвакуировали людей.