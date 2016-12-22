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Трампу доложили о взрыве в Нью-Йорке
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Трампу доложили о взрыве в Нью-Йорке
Политика, 16:26
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Трампу доложили о взрыве в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп проинформирован о «взрыве в Нью-Йорке», написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Подробностей о произошедшем в городе она не сообщила.

Полиция города сообщила около 15:44 мск о поступившей информации о взрывах на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню в Манхэттене, после этого власти эвакуировали по меньшей мере три ветки метро.

Как передает CNN со ссылкой на два осведомленных источника в полиции, в связи со взрывом уже задержан один человек.

Видео: YWN / YouTube

Теги: Нью-Йорк , Дональд Трамп
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