Трампу доложили о взрыве в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп проинформирован о «взрыве в Нью-Йорке», написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Подробностей о произошедшем в городе она не сообщила.

Полиция города сообщила около 15:44 мск о поступившей информации о взрывах на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню в Манхэттене, после этого власти эвакуировали по меньшей мере три ветки метро.

Как передает CNN со ссылкой на два осведомленных источника в полиции, в связи со взрывом уже задержан один человек.