Генпрокуратура уличила «Роскосмос» в нарушениях прав предпринимателей

Генеральная прокуратура России внесла представление госкорпорации «Роскосмос» из-за нарушения прав предпринимателей. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, видео опубликовано на канале Генпрокуратуры в YouTube.

По словам Куренного, «Роскосмос» нарушил мораторий на проверку малого бизнеса, действующий до конца 2018 года. «Наряду с этим должностными лицами госкорпорации ненадлежащим образом исполнялись обязанности по внесению в полном объеме информации о плановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр проверок», — отметил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, приказом руководителя госкорпорации к дисциплинарной ответственности привлекли два должностных лица «за допущенные нарушения закона».

7 декабря, Генпрокуратура указала главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову на необходимость устранить нарушения закона при исполнении судебных решений, которые вынесли в пользу бизнесменов.

В ведомстве отметили, что во время проверки прокуроры установили, что приставы неоднократно незаконно оканчивали исполнительные производства по делам предпринимателей, а также затягивали их исполнение.

«Территориальными органами службы [ФССП] не всегда обеспечивалось выполнение основной задачи исполнительного производства по правильному и своевременному исполнению судебных актов в целях защиты нарушенных прав предпринимателей, допускалась волокита при совершении исполнительных действий в отношении органов государственной власти и местного самоуправления», — указывали в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что к дисциплинарной ответственности привлекли два должностных лица ФССП, еще в отношении двенадцати человек проводятся служебные проверки.