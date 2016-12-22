Песков рассказал о форме выдвижения Путина в президенты

Решение о том, пойдет ли президент России Владимир Путин на выборы 2018 года от партии или ​как самовыдвиженец, пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Как только будет принято решение, мы об этом сообщим», — сказал он.

О том, кто будет возглавлять избирательный штаб, по словам Пескова, тоже пока нет информации. «Пока нет избирательного штаба как такового», — цитирует его «РИА Новости».

8 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что на должность главы избирательного штаба рассматриваются глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко.

Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз 6 декабря во время встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Ранее ему неоднократно задавали вопросы на эту тему, но он уходил от ответа.