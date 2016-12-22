Четыре человека пострадали при взрыве в Нью-Йорке

Четыре человека пострадали в результате взрыва на центральном автовокзале. Об этом сообщает пожарный департамент Нью-Йорка в Twitter.

«Обновление: по сообщениям, четыре человека получили травмы на месте взрыва на центральном автовокзале. Травмы не угрожают жизням пострадавших», — говорится в сообщении.

Взрыв в переходе между центральным автовокзалом Нью-Йорка и станцией метро Times Square произошел ранее 11 декабря.

«Когда я пришел на место взрыва, люди разбегались, было много полиции. Полицейские оцепили район и перекрыли движение. Сейчас движение поездов [в метро] приостановлено», — рассказал РБК житель Нью-Йорка Эндрю Джаред.

Сработало самодельное взрывное устройство, которое на теле пытался пронести неизвестный мужчина, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в полиции. О том, что взрывное устройство и детонатор были привязаны к телу мужчины, сообщал также New York Post.

Мужчина в результате взрыва пострадал и был задержан полицией. По данным Fox News, задержанному 27 лет, он проживает в Бруклине.

Из-за взрыва эвакуировали центральный автовокзал Нью-Йорка и три линии метрополитена — A, C и E. Прилегающие к району улицы закрыты для автомобилей, полиция просит избегать место происшествия и не мешать правоохранительным органам работать.