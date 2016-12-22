В Федерации керлинга рассказали о переговорах ОКР со спортсменами

Комиссия Олимпийского комитета России спросила мнение спортсменов Федерации керлинга об участии в Олимпиаде-2018. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь федерации Валентина Паринова.

По ее словам, ОКР сообщил о своем намерении главе федерации Ольге Шашловой.

​«Мы дали свое одобрение, и они [ОКР] уже связывались со спортсменами напрямую», — отметила пресс-секретарь.

Керлингист Антон Калалб в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию сообщил РБК, что не уполномочен отвечать на такие вопросы, и посоветовал обратиться к руководству федерации.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр в Пхёнчхане. «Чистые» российские спортсмены, как заявили в МОК, смогут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом, без демонстрации национальной атрибутики и исполнения гимна.

Несколько спортивных федераций выразили готовность участвовать в Играх в таком формате.

Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде должно быть принято 12 декабря на собрании Олимпийского комитета России. Президент России Владимир Путин сообщил, что власти не будут препятствовать желающим принять участие в Олимпиаде на условиях МОК.