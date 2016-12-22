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Петр Толстой прокомментировал решение спортсменов ехать на Олимпиаду
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Петр Толстой прокомментировал решение спортсменов ехать на Олимпиаду
Общество, 16:56
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Петр Толстой прокомментировал решение спортсменов ехать на Олимпиаду

Вице-спикер от «Единой России», зампредседателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал решение российских спортсменов принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Моя позиция не изменилась. Но я в своем выступлении [на «Первом канале»] говорил, что это сами спортсмены должны решать. Я не являюсь спортсменом, поэтому это их решение», — сказал РБК Толстой.

При этом вице-спикер добавил, что для индивидуальных выступлений и рекордов существуют чемпионаты мира, где спортсмены «представляют себя индивидуально», а на Олимпиаде «они все-таки представляют страну».

«Для меня не до конца понятно, как они будут представлять страну без флага и гимна, но главное, чтобы им было понятно. Конечно, мы любое их решение поддержим», — подчеркнул депутат.

«Я очень рада, что большинство спортсменов готовы и хотят ехать на Олимпиаду, хотят отстаивать честь своей страны. Никогда не было по-другому», — сказала РБК легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен.

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«Обязательно надо ехать в любом случае, как бы мы ни обижались, как бы мы ни считали все эти решения несправедливыми. Мы должны ехать, чтобы отстоять свою точку зрения, отстоять свою позицию. Нельзя хлопать дверьми, потому что за этими дверьми и останемся. Мы должны быть на Олимпиаде, в центре внимания, спортсмены должны выйти и доказать всем, что никаких допингов, что мы готовы бороться даже в таком трудном положении», — добавила Чен.

«Меня очень обнадежило выступление Александра Жукова в Думе, где он сказал, что немыслимо называть людей предателями, призывать их не ехать. Очень надеюсь, что к спортсменам прислушаются, что все, кто ответственен за эти решения, их примут, и мы поедем на Олимпиаду», — заметила легкоатлетка.

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) на время проведения Игр в Пхёнчхане. Комитет также разрешил «чистым» российским спортсменам поехать на соревнования при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом. Также российским спортсменам запретили демонстрировать государственный флаг и герб, а также исполнять национальный гимн.

В Госдуме осудили решение МОК, заявив, что «спорт должен быть вне политики». «Мы в этом зале понимаем, что все мы все равно будем поддерживать наших атлетов, которые примут решение ехать. Потому что их вины [в недопуске сборной] нет», — сообщал тогда Петр Толстой. «Мы живем в демократической стране и мы не можем навязывать спортсменам, ехать или не ехать», — отмечал вице-спикер Госдумы, президент ОКР Александр Жуков.

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После этого российские лыжники заявили, что будут участвовать в зимней Олимпиаде-2018. Такое же решение приняли российские горнолыжники и сноубордисты, а также керлингисты. ОКР примет окончательное решение по российским спортсменам во вторник, 12 декабря.

Теги: Госдума , Олимпиада , Петр Толстой
Главное
ОКР опубликовал заявление спортсменов о согласии ехать на Олимпиаду Общество
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