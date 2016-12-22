Российские лыжники решили поехать на Олимпиаду-2018

Лыжники российской сборной приняли решение поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщила агентству «Интерфакс» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Да, они проголосовали за», — сказала она.

Исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр в Пхенчхане. По решению Международного олимпийского комитета, «чистые» российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. Демонстрация любой атрибутики России запрещена, в том числе флага и герба. Кроме того, МОК запретил спортсменам исполнять на Играх национальный гимн.

Окончательное решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде в должно быть принято 12 декабря на олимпийском собрании ОКР. Президент России Владимир Путин отмечал, что власти не будут препятствовать участию спортсменов, которые решать отправиться на Олимпиаду под нейтральным флагом.