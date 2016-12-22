Никиту Михалкова переизбрали главой Союза кинематографистов

Председателем Союза кинематографистов (СК) России был избран действующий глава организации Никита Михалков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе режиссера.

Михалков получил большинство голосов на открытом голосовании, которое проходило 11 декабря на съезде Союза кинематографистов в столичном Доме кино. Как сообщили РБК в пресс-службе режиссера, 270 из 278 голосов членов Союза были отданы в поддержку Никиты Михалкова. «Пятеро проголосовали против, трое воздержались», — добавили в пресс-службе. На пост председателя Союза кинематографистов также претендовал актер Виктор Балабанов.

«Я никогда не держался за место. Настоящие сила, богатство и власть только тогда настоящие, когда они направлены на пользу других людей», — заявил Михалков перед началом голосования, передает «РИА Новости». Он отметил, что сейчас «самое главное — воспитать достойных молодых людей, которым можно будет отдать в руки наш Союз».

Никита Михалков является главой Союза кинематографистов с 1998 года. С 1991 по 1994 годы председателем Союза был режиссер Сергей Соловьев. В 1994-1997 годах пост главы Союза занимал режиссер Игорь Масленников. Во время седьмого съезда Союза в 2009 году председателем был избран режиссер Марлен Хуциев, однако Министерство юстиции признало выборы нелегитимными. После этого Михалков вновь был избран на пост председателя союза.

В сентябре 2017 года Михалков покинул попечительский совет Фонда кино, в котором он состоял с 2009 года. О своем намерении покинуть совет режиссер сообщил еще в августе на заседании Министерства культуры.

«Я ухожу из коллегии, из попечительского совета, потому что я чувствую свою безответственность, говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства фонда», — подчеркивал Михалков. По его словам, он окончательно принял такое решение после того, как в состав совета вошла пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. «С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы», — заявил режиссер.