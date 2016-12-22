«Союзмультфильм» опроверг представление прокуратуры из-за сделки с Danonе

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в разговоре с РБК опровергла информацию о том, что прокуратура вынесла главе киностудии ​представление из-за сделки с Danone.

«Это неправда. Никаких запросов от Генпрокуратуры не было и быть не может. Это коммерческий контракт, никаких государственных денег. Оснований для запроса не может быть», — заявила она.

«Кто-то раскачивает ситуацию», — добавила Слащева.

Ранее 11 декабря RNS со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры написал, что Тверская межрайонная прокуратура вынесла представление директору «Союзмультфильма» Борису Машковцеву за ​заключение двух сделок с компанией Danone без согласования с правительством. Отмечалось, что сделка на 200 млн руб. касалась ​продажи лицензионных прав на мультсериалы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Вторая сделка — на 300 млн руб. — касалась производства новых серий данного мультфильма.

Проверка проводилась ​по заявлению депутата Госдумы Николая Иванова.

В июне «Союзмультфильм» сообщил о заключении мирового соглашения с Danone, согласно которому студия выпустит 30 новых серий мультсериала про «Простоквашино». Планируется, что серии выйдут с 2018 по 2020 год, а Danone сможет использовать их для рекламы своей продукции.

Также был подписан лицензионный договор о предоставлении права использования персонажей мультфильма для рекламы и маркетинга продукции компании Danone.

Компания Danone при оформлении упаковок и в рекламной кампании продукции, выпускаемой под брендом «Простоквашино», использует образы героев мультсериала «Трое из Простоквашино», снятого по мотивам произведений Эдуарда Успенского «Дядя Федор, кот и пес». На упаковках размещают изображение кота Матроскина, нарисованное художником-мультипликатором Николаем Ерыкаловым.