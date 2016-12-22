Додон выступил против нормы о евроинтеграции в конституции Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал не допустить закрепления нормы о европейской интеграции в конституции страны. О своем намерении он сообщил в Facebook.

Включение европейской интеграции как цели развития страны в конституцию ранее в понедельник, 11 декабря, одобрил конституционный суд Молдавии, передает портал Moldnews. Додон выступил против этого решения и напомнил, что оно должно быть одобрено парламентом. «Сегодняшнее решение Конституционного суда лишни раз подтверждает тот факт, что данное ведомство стоит не на страже Конституции, а на страже интересов правящего режима», — подчеркнул глава государства.

Додон заявил, что внесение этой нормы противоречит основному закону, в котором указано, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии». «Европейская интеграция представляет собой точку зрения правящей партии, и не может быть навязана в качестве официальной идеологии государства в его Конституции», — указал Додон.

По мнению президента, таким образом сторонники европейской интеграции, которые представлены в Молдавии правящей Демократической партией пытаются произвести «узурпацию власти». Додон предложил вынести вопрос о включении европейской интеграции в конституцию на всенародный референдум.

​«Следует отметить, что согласно действующему законодательству, голосование по данной инициативе допускается только спустя 6 месяцев, и я сделаю все возможное, чтобы она не была принята нынешним парламентским созывом», — резюмировал Додон.

По данным Moldnews, с инициативой о внесении нормы о евроинтеграции выступил глава Демократической партии Молдавии Игорь Плахотнюк. «Европейские устремления предусмотрены Декларацией о независимости. Это основополагающий элемент. КС считает, что предложенная инициатива соответствует Конституции, и может быть утверждена в течение шести месяцев после заключения», — приводит портал комментарий председателя Конституционного суда Тудора Панцыру к вынесенному решению.

В начале января Додон после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что рассчитывает на победу Партии социалистов на парламентских выборах 2018 года и что это позволит ему выйти из соглашения об ассоциации с ЕС.