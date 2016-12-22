Жириновский предложил запретить чаевые и ввести звание «Честный чиновник»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить россиянам давать чаевые. По его мнению, эта мера будет способствовать искоренению коррупции, сообщает ТАСС.

Выступая на организованной Торгово-промышленной палатой (ТПП) России первой интерактивной акции, Жириновский заявил: «Государство и общество порождают взяточничество, с этим надо бороться. Это инфекция, это заболевание, которое охватывает всех».

«Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые?» — предложил лидер ЛДПР. «Мы сами порождаем, а то не дашь — тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег — и ты пострадаешь. Все оказываются жертвами коррупции», — считает он.

Кроме того, для борьбы со взяточничеством, по мнению политика, нужно выровнять благосостояние россиян. «Мы бедных пытаемся заставить, чтобы они не брали взятки, но сперва они должны стать богатыми», — пояснил он.

Также Жириновский предложил для борьбы с коррупцией ввести в России звание «Честный чиновник». «Пускай в классе мальчика спросят: почему папа у тебя не честный чиновник, когда он получит такое звание? А нет звания — значит, папа берет взятки», — цитирует его объяснения «РИА Новости».

8 декабря были опубликованы результаты интерактивного опроса, проведенного Генпрокуратурой. Четверть его участников признались, что давали взятки, 38% заявили, что сталкивались с вымогательством.