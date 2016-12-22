Четверть россиян признались в даче взяток

Около 25% участников интерактивного опроса, организованного Генпрокуратурой России, признались в том, что давали взятки. Об этом начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции ведомства Александр Русецкий рассказал в интервью ТАСС.

По словам Русецкого, опрос был начат накануне Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) в 2016 году и продолжался до конца января 2017 года.

«Четверть опрошенных признались, что им все же приходилось давать взятки должностным лицам. Однако большинство — более 60% — заявили, что они никогда не давали взяток чиновникам», — рассказал он. Русецкий добавил, что 15% респондентов отказались отвечать на вопрос.

При этом 38% опрошенных сталкивались с вымогательством взятки со стороны должностных лиц, еще 12% — со стороны посредников. Еще 38% заявили, что никогда не сталкивались с подобным.

Самыми коррумпированными оказались сферы ЖКХ, госзакупок, государственных и муниципальных услуг, контрольно-надзорные, правоохранительные и государственные органы.

Наиболее активными участниками опроса были люди в возрасте 30–50 лет, имеющие высшее и среднее специальное образование, преимущественно горожане, работающие в офисах и по найму. 64% из них — женщины, 36% — мужчины. 94% респондентов заявили, что относятся к коррупции отрицательно.

В августе были опубликованы данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. 49% участников заявили, что вести бизнес без взяток невозможно.