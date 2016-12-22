«ГАЗель» сбила на пешеходном переходе под Пермью троих детей

В Пермском крае микроавтобус ГАЗ-32212 сбил троих детей 2009 и 2006 годов рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один ребенок умер на месте. Двое других госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Водитель микроавтобуса 1966 года рождения задержан и находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным полиции, ДТП произошло 5 декабря в 15:55 мск (17:55 по местному времени) на 195-м км трассы Кунгур — Соликамск.

Ранее водитель ГАЗ-32212 неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, отметили в МВД.