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В Киеве предупредили о последствиях «войны силовиков» на Украине
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В Киеве предупредили о последствиях «войны силовиков» на Украине
Украинский кризис, 09:50
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В Киеве предупредили о последствиях «войны силовиков» на Украине

Жертвой конфликта между силовыми ведомствами Украины может стать вся страна, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий телеканалу ТСН. Происходящее он назвал «войной силовиков». «Жертвой будет, наконец, вся Украина. Потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией, мы боремся между собой», — сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя 1 декабря работников прокуратуры с профессиональным праздником, заявил, что межведомственные распри «вышли за рамки разумной конкуренции» и идут на пользу преступности и коррупции.

В конце года обострились противоречия между различными силовыми структурами на Украине, сотрудники Службы безопасности Украины при поддержке Генпрокуратуры задержали 29 ноября члена Национального антикоррупционного бюро страны за взятку в размере $15 тыс. В НАБУ, в свою очередь, 17 ноября возбудили дело против генпрокурора Юрия Луценко по статье «Незаконное обогащение».

В Евросоюзе осудили Генпрокуратуру Украины за раскрытие агентов Антикоррупционного бюро и назвали борьбу с коррупцией ключевым условием сотрудничества с Киевом. В Верховную раду вызвали для объяснений руководителей правоохранительных органов, они выступят во вторник, 12 декабря.

Среди тех, кому предстоит выступить перед депутатами, — генпрокурор Юрий Луценко, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Теги: Украина , СБУ , НАБУ
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