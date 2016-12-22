В Львове в магазине умер инструктор армии США

В Львове в помещении магазина умер 21-летний американский военный, заявили в региональном центре министерства обороны Украины. Об этом сообщает «УНИАН».

Как рассказали агентству, военнослужащий армии США находился в миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский полигон). Военный находился в городе в увольнительной и умер в магазине на улице Лемковской.

Причины и обстоятельства смерти американца устанавливаются, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

О прибытии на Украину первых американских инструкторов стало известно от президента страны Петра Порошенко в августе 2015 года. Они занимаются подготовкой украинских спецназовцев. До этого иностранные военные специалисты других западных стран уже начали подготовку украинских военных и личного состава Национальной гвардии.