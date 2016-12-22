Захарова отреагировала на слова МИД Франции о присвоенной победе над ИГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана, который заявил, что Москва присвоила себе победу над боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство».
«Западные партнеры последние несколько дней делают заявления о том, что это не Россия, а они, коалиция, одержали победу над ИГИЛ в Сирии. Последним отметился Глава МИД Франции г-н Ле Дриан», — написала она.
По мнению Захаровой, возглавляемая США коалиция решила отобрать «военные достижения России». Вместе с тем она напомнила, как была «захвачена собственность России в Штатах и отняты медали сочинской Олимпиады».
Ранее слова Жан-Ива ле Дриана прокомментировало Минобороны России. «В том, что ИГ сегодня разгромлена в Сирии — заслуга прежде всего сирийского
руководства и правительственных войск», — указывалось в сообщении ведомства.