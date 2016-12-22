В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильского охранника

24-летний палестинец напал с ножом на охранника автовокзала в Иерусалиме. Об этом официальный представитель городской полиции Мики Розенфельд сообщил в Twitter.
По словам Розенфельда, пострадавший получил серьезные ранения. Полиция также опубликовала видеозапись инцидента с камер наблюдения.
Jerusalem Post со ссылкой на полицейские отчеты сообщает, что у мужчины, совершившего атаку, было разрешение на работу в Израиле. Его взяли живым и направили в госпиталь из-за травмы головы. По словам свидетеля инцидента, палестинец с помощью видеозвонка продемонстрировал знакомому, что сделал, и при этом смеялся.
Очередное обострение палестино-израильских отношений произошло на фоне решения США признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда дипмиссию. Палестинские политики в связи с этим решением заявили об отказе от посредничества Соединенных Штатов в переговорах с Израилем, так как считают, что американцы превратились в одну из сторон конфликта.
Израиль управляет западной частью Иерусалима с конца 1940-х годов. Восточный сектор города был завоеван в Шестидневной войне (1967 год), но палестинцы продолжают считать его своей территорией.